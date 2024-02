Erneut Bombendrohungen gegen mehrere Schulen im Raum Aue-Schwarzenberg

Die Polizei hat die Drohungen in der Nacht zu Donnerstag geprüft. Betroffen sind etwa erneut zwei Gymnasien. Auch in Chemnitz gab es Vorfälle.

Den dritten Tag in Folge sind Bombendrohungen gegen mehrere Schulen im Altkreis Aue-Schwarzenberg eingegangen. Darüber informierte Polizeisprecherin Jana Ulbricht am Donnerstag. Nach ihren Angaben waren drei Schulen betroffen. Welche das sind, darüber wollte sie am Morgen keine Auskunft geben.