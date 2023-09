Erste Gäste in neuer Tagespflege für Senioren in Schönheide

Ein neues Angebot zur Betreuung von betagten Menschen gibt es jetzt in Schönheide. Ein früherer Gasthof wurde dafür umgebaut. Übernommen wurde er von der Diakonie-Station Eibenstock.

Maria Gira, Ruth Ritter, Brigitte Männel, Edith Hahn, Jochen Meineke und Helmut Knebel sitzen im Halbkreis in der Tagespflege für Senioren in Schönheide. Es ist das erste Mal, dass sie zusammenkommen, denn das Betreuungsangebot der Diakonie-Station Eibenstock im „Carlshof“ in Schönheide ist neu. Einige der Betagten kennen sich von früher...