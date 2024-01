Erzgebirge: Protestierende Bauern eilen bei Unfall an A 72 zur Hilfe – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag an der A-72-Anschlussstelle Aue-Hartenstein ereignet. Die in der Nähe protestierenden Bauern reagierten sofort.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag an einem Kreuzungsbereich der A-72-Anschlussstelle Aue-Hartenstein ereignet. Dort waren am Morgen gegen 10.15 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.