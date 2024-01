Erzgebirger bei Neujahrsempfang des Bundespräsidenten: Oliver Titzmann spricht von hoher Ehre

Der Ortschronist aus Bad Schlema ist gemeinsam mit etwa 50 Frauen und Männern aus ganz Deutschland ins Schloss Bellevue eingeladen gewesen. Wie er die Veranstaltung erlebt hat.

Was bespricht man mit dem Staatsoberhaupt beim Neujahrsempfang? „Herr Steinmeier hat den Anstecker mit Schlegel und Eisen am Revers meines Anzugs gesehen und gefragt, wo ich herkomme. Mit meiner Antwort, aus Schlema, wusste er etwas anzufangen, er kenne den Ort für den Wismut-Bergbau“, erzählt Oliver Titzmann, der am Dienstag einer von 50...