Erzgebirger bringt Martin Männels Torwart-Handschuhe unter den Hammer

André Fischer will, dass der Name Erzgebirgsstadion erhalten bleibt. Daher spendete er selbst, ging mit dem Eimer rum und versteigert nun Martin Männels Handschuhe. Aber wie kommt er an die? Und was sagt eigentlich der FCE-Kapitän dazu?

Wer in André Fischers Wohnung schaut, der sieht sofort, für welche Fußballmannschaft sein Herz schlägt. Überall lässt sich Lila-Weißes finden. Seit ein paar wenigen Tagen liegt zudem ein kleiner Schatz in der Glasvitrine: die Torwarthandschuhe von Kapitän Martin Männel. Wer in André Fischers Wohnung schaut, der sieht sofort, für welche Fußballmannschaft sein Herz schlägt. Überall lässt sich Lila-Weißes finden. Seit ein paar wenigen Tagen liegt zudem ein kleiner Schatz in der Glasvitrine: die Torwarthandschuhe von Kapitän Martin Männel.