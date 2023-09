Erzgebirgische Firma bringt Märchenspiel auf den Markt

Tieflader mit großen Betonteilen steuern Tag für Tag Eibenstock an. Dort wächst in Nachbarschaft der Badegärten ein neues Parkhaus. Schlüsselfertig übergeben will das die beauftragte Firma Goldbeck in wenigen Wochen. Der Strom für das Gebäude soll aus der Solaranlage auf dem Dach kommen.