Erzgebirgsweihnacht im Kulturhaus Aue: Das sagt das Publikum zum diesjährigen Programm

Die Stärke der Erzgebirgsweihnacht im Kulturhaus Aue liegt in der Vielfalt der Darbietungen. Zudem zeigt das Erzgebirgsensemble Aue, dass der Nachwuchs Interesse an Brauchtumspflege hat.

Im Kulturhaus Aue herrscht am Freitagabend 17.30 Uhr dichtes Gedränge. Die einen wollen raus, die anderen rein. Denn gleich zweimal steht an diesem Tag - wie auch am Samstag - die Erzgebirgsweihnacht auf dem Programm. Und weil eine Veranstaltung fast drei Stunden geht, kommt es im Foyer zu dieser Überschneidung.