Es ist viel los gewesen zum Jubiläumsbürstenfest in Stützengrün und Schönheide

In Stützengrün und Schönheide wird mit der Bürstenherstellung ein traditionelles Handwerk bis heute gepflegt

Besen, Pinsel und Bürsten werden in Stützengrün, Schönheide und Steinberg seit 200 Jahren hergestellt. Das 200-jährige Jubiläum der Deutschen Bürstenregion hat am Wochenende mit dem Jubiläumsbürstenfest in Stützengrün und Schönheide seinen Abschluss gefunden und ist gleichzeitig der Höhepunkt eines bewegten Jahres gewesen.