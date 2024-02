Fasching zwischen Johannstadt und Beierfeld: Wo in den nächsten Tagen die Post abgeht

Bei der Fosend im Gebirg treten die Narren eine Weltreise an. Zudem verabschieden sich Urgesteine von der Bühne. Beim Antonsthaler Carnevalsklub und am Spiegelwald geht es in die Traumfabrik.

Bei der Fosend im Gebirg in Johanngeorgenstadt heißt es in dieser Faschingssaison Abschied nehmen. Nach mehr als 20 Jahren verlassen unter anderem Elke und Manfred Schleichert sowie Sylvia Zergiebel die Sketchgruppe des Vereins. Damit wird ein Generationswechsel eingeleitet. Martin Maiwald, der kurz vor seinem 23. Geburtstag steht, wird die... Bei der Fosend im Gebirg in Johanngeorgenstadt heißt es in dieser Faschingssaison Abschied nehmen. Nach mehr als 20 Jahren verlassen unter anderem Elke und Manfred Schleichert sowie Sylvia Zergiebel die Sketchgruppe des Vereins. Damit wird ein Generationswechsel eingeleitet. Martin Maiwald, der kurz vor seinem 23. Geburtstag steht, wird die...