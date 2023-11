Feuerwehr rückt zu Supermarkt in Schneeberg aus

In dem Supermarkt sollte Kohlendioxid ausgetreten sein. Deswegen alarmierten die Mitarbeiter die Feuerwehr.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Dienstagmorgen bei einem Supermarkt in Schneeberg gegeben. Gegen 6 Uhr wurden die Feuerwehren Schneeberg und Schneeberg Neustädtel in den Einkaufsmarkt an der Bruno-Dost-Straße gerufen. Grund dafür war, dass in dem Markt kurz davor ein Kohlendioxid-Alarm ausgelöst worden war. Daraufhin hatten Mitarbeiter die...