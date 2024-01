Feuerwehreinsatz an einer Buswartestelle in Bad Schlema

Ein kleines Feuer hat in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehr von Bad Schlema auf den Plan gerufen. Auch die Polizei ist alarmiert worden, da es sich offenbar um Brandstiftung handelt.

Eine halbe Stunde vor Mitternacht am Samstagabend sind die Kameraden der Feuerwehr von Bad Schlema an die Hauptstraße zu einem Brand am Buswartehäuschen gerufen worden. Dort entdeckten sie einen Brand hinter einem steinernen Mülleimer, wie Einsatzleiter Michael Kommichau berichtet.