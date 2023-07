Feuerwehreinsatz in Wolfsgrün: Wohnmobil brennt aus

45 Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren sind am Donnerstagmorgen in den Eibenstocker Ortsteil ausgerückt. Was sich ihnen für ein Bild bot.

Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren sind am frühen Donnerstagmorgen wegen eines brennenden Wohnmobils im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün ausgerückt. Bei der Ankunft der Helfer auf dem Gelände an der Bretschneiderstraße gegen 6.30 Uhr stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht,...