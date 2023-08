Für Tag der Sachsen in Aue: Stadion wird zur Einsatzzentrale von Polizei und Stadt

Seit gut einem Jahr bereitet sich die Polizei mit der Stadt darauf vor: den Tag der Sachsen in Aue . Nun geht es in die heiße Phase. In den kommenden Tagen beziehen die Beamten gemeinsam mit Mitarbeitern aus dem Rathaus einen Teil des Erzgebirgsstadions, denn hier wird die Einsatzzentrale für das Volksfest eingerichtet. Die Polizei selbst spricht von der Führungsstelle.

Und was, wenn es doch zum Ernstfall kommt? Dafür sei Aue gerüstet, sagt Jens Müller. So ist auch genannter privater Sicherheitsdienst für die Stadt im Einsatz: die Firma PSS aus Aue. Rund 140 Mitarbeiter sollen unter anderem den Festumzug absichern und die geplanten Massenunterkünfte bewachen.

Um die Sicherheit von Sachsens größtem Volksfest zu gewährleisten, wird die Polizei in Aue mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. Jana Ulbricht sagt: "Es ist für die Polizeidirektion Chemnitz dieses Jahr der größte Einsatz." Zwar will sie auf die Frage, wie viele Beamte im Einsatz sind, keine genauen Zahlen nennen, erklärt aber: Allein zum Lenken des Verkehrs seien für alle drei Tage zusammen 400 Mitarbeiter eingeteilt.

Polizei am Festwochenende auch mit Hubschraubern im Einsatz

Ein besonders Auge haben die Organisatoren in Sachen Sicherheit übrigens auf das Lenken von Besucherströmen gerichtet. Damit sich an einer Stelle nicht zu viele Menschen sammeln und es gefährlich wird, sollen vorsorglich mehrere Engstellen gesperrt werden. Dazu gehören die Bahnhofsunterführung, die Martinpassage und das Marktgäßchen. An der wohl gut besuchten Medienbühne soll es zudem Einlasskontrollen und sogenannte Wellenbrecher zwischen den Besucherreihen geben - also Absperrungen, damit sich eine Besucherreihe nicht auf eine andere schiebt.

Unterstützung gibt es von der Polizei per Videoüberwachung. So sollen im Festgebiet vereinzelt Kameras das Besucheraufkommen überwachen. "Es ist aber nur eine Livebild-Übertragung, das heißt, es wird nichts aufgezeichnet", sagt Sprecherin Ulbricht. Und: Aus der Luft kommen vereinzelt Hubschrauber zum Einsatz. Sie sollen etwa überwachen, ob sich irgendwo der Verkehr größer staut. (juef)

