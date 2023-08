Für Tag der Sachsen: Landratsamt in Aue schließt

Das Landratsamt in Aue bleibt am Freitag geschlossen. Das hat nicht nur mit den Verkehrseinschränkungen im Zuge des Tags der Sachsen zu tun.

Das Landratsamt in Aue bleibt wegen des Tags der Sachsen am Freitag geschlossen. Das hat die Behörde jetzt mitgeteilt. Grund: Beide Dienstgebäude an der Wettinerstraße befänden sich mitten im sogenannten inneren Sperrkreis. Daher blieben diese ganztägig für den Besucherverkehr zu, so ein Sprecher. „Wir bitten die Bürger um Verständnis...