Für Tag der Sachsen: RVE verlegt Busbahnhof in Aue – Das müssen Fahrgäste wissen

Der Tag der Sachsen bringt für Fahrgäste erhebliche Änderungen im Busverkehr mit sich. Der Regionalverkehr startet mehrere neue Linien und zieht mit dem Busbahnhof in Aue um.

Auf Großkampftage bereitet sich derzeit der Regionalverkehr Erzgebirge (RVE) anlässlich des Tags der Sachsen in Aue vor. So entfallen mehr als ein duzende Linien, dafür werden zahlreiche neue extra für den 1. bis 3. September eingerichtet. Zudem müssen mehrere Haltestellen im Stadtgebiet verlegt werden. Was, wann, wo geplant ist, fasst...