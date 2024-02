Für Verein im Erzgebirge ist die Geschichte von Zschorlau ein zentrales Thema

Eine Zschorlauerin hat einen großen Fundus an historischen Fotos und Dokumenten. Auf deren Grundlage gestaltet sie Vorträge. Und macht sogar Klassentreffen lebendiger.

Die Eintragung ins Bergverleihbuch zu einer Zinn-Seife in der Nähe vom Steinberg von 1394 ist das älteste Dokument aus der Geschichte von Zschorlau, das Ines Rehm zu ihren Vorträgen heute, 15 und 18 Uhr, in der Heimatstube in Zschorlau präsentieren kann. Die Heimatforscherin ist Vorsitzende des Vereins Zschorlauer Heimatfreunde, der seit zehn...