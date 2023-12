Geburt bei klirrender Kälte im Auer Zoo der Minis: Rosalie wirft neun Mini-Ferkelchen

Das erste Adventswochenende brachte für die Mitarbeiter im Auer Tierpark eine süße Überraschung: Neun Ferkelchen wurden geboren. Mama Rosalie kümmert sich vorbildlich.

In bitterer Kälte hat Mini-Sau Rosalie im Auer Zoo der Minis in der Nacht vom 2. zum 3. Dezember neun kleine Ferkelchen geworfen. „Es sind fünf Mädels und vier Jungs“, gibt Tierparkchefin Bärbel Schroller Auskunft. „Trotz der Kälte in den vergangenen Tagen haben sie sich im warmen Stall unter einer dicken Schicht Heu gut entwickelt und...