Gefährliche Schieflage: Warum eine Stadt im Erzgebirge ihren Weihnachtsbaum fällen lässt

Schöne Bescherung: In Aue ist am Montag überraschend der große Weihnachtsbaum am Postplatz gefällt worden. Was dahinter steckt und ob Ersatz kommt - „Freie Presse“ klärt auf.

Was ist denn hier los? Das dürften sich am Montag zahlreiche Autofahrer und Passanten gefragt haben, die in Aue am Postplatz vorbeikamen. Denn dort ließ die Stadtverwaltung in den Morgenstunden den Weihnachtsbaum fällen.