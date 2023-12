Geht in Bockau die Tradition der Likörherstellung zu Ende?

Angelikaschnaps galt in Bockau als Goldstaub. Inzwischen gibt es ihn kaum noch. Dabei steht diese Spirituose wie keine andere für die Laborantentradition im Ort.

Seit Wochen schon herrscht in der Erzgebirgischen Destillerie und Liqueurmanufaktur in Bockau fast gespenstische Ruhe. Das Firmengelände ist verwaist. Nur ein rot-weißes Kunststoffbanner am Tor vor der Fabrik sticht Passanten in die Augen: „Zu verkaufen“ steht in großen Lettern geschrieben, dazu eine Telefonnummer.