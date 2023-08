Gemeinderat Schönheide müht sich weiter ergebnislos um Haushalt für 2023

Auch in der außerplanmäßigen Sitzung des Gemeinderates von Schönheide am Montagabend ist es nicht gelungen, den Haushalt für 2023 zu beschließen. Dazu kam man nicht mehr, die Beratung wurde zu fortgeschrittener Stunde abgebrochen. Unter anderem Gemeinderat Frank Gleißner (CDU) befürchtete mit Blick auf die Uhr, dass man „bei so vielen...