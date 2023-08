Gewitter im Erzgebirge: Umgestürzte Bäume blockieren Bundesstraße zwischen Aue und Bockau

Am Dienstagnachmittag ist ein heftiges Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel übers Erzgebirge gezogen. In einigen Regionen musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. So stürzten wegen starker Sturmböen zwischen Aue und Bockau mehrere Bäume auf die Bundesstraße 283, für deren Beseitigung musste die Straße voll gesperrt...