Google führt Autofahrer in Aue in die Irre: Ärger mit Kartendienst Maps

Navigationsprobleme gibt es derzeit in Aue-Bad Schlema. Nachdem die Stadt im Oktober 2023 mehrere Straßen umbenannt hat, leitet Google Maps Autofahrer zum Teil in die Irre. Im Rathaus ist das Thema bekannt. Was ist da los?

