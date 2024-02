Hausarzt-Notstand in Erzgebirgsstadt: Plötzlich stehen zwei Praxen leer

Im Herbst gab es in Lößnitz noch fünf Hausärzte. Zu Weihnachten fehlten auf einmal zwei. Eine dritte Medizinerin will nach Ostern in den Ruhestand treten. Wie soll es weitergehen?

Anfang der Woche hat Ulla Tuchscherer den Zettel von der Tür entfernt, auf dem stand, dass wegen Personalmangel keine neuen Patienten aufgenommen werden. „Einzelne nehmen wir, aber alle können wir nicht nehmen", sagt die Allgemeinmedizinerin aus der Lößnitzer Neustadt, die hier Tür an Tür mit Undine Höfer im Medizinischen...