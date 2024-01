„Haut ab“-Rufe: „Freie Sachsen“ protestieren im Erzgebirge gegen Ministerpräsident Kretschmer

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist am Montagabend nach Aue gereist. Dagegen hat eine rechtsextreme Kleinstpartei protestiert. Die Stimmung: aggressiv.

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Montagabend im Bereich der viel befahrenen McDonalds-Kreuzung in Aue gekommen. Grund: ein Protest der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“. Die demonstrierte nahe des Erzgebirgsstadions anlässlich des Besuchs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in der Stadt.