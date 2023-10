Herbstferien im Erzgebirge: Museumsbahn Schönheide lädt zu Fahrten ein

Wenn am nächsten Wochenende die Herbstferien zu Ende gehen, lädt der Verein Museumsbahn Schönheide noch einmal zur Fahrt mit der Schmalspurbahn ein. Eine besondere Lok steht dabei unter Dampf.

Zum Ende der Herbstferien heizt die Museumsbahn in Schönheide erneut ihre Dampflok 99516 an und lädt zum Dampfbetrieb im goldenen Herbst ein. Am 14. und 15. Oktober kann man auf eine knapp einstündige Bahnfahrt wie zu Großvaters Zeiten gehen. In historischen Eisenbahnwaggons, ausgestattet mit handgeknüpften Gepäcknetzen, Kanonenofen und...