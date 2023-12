Hier gibt es teure Fotos: Neuer Blitzer bei Schneeberg aufgebaut

Bei Schneeberg ist ein neuer stationärer Blitzer aufgebaut worden. Er misst mit Laser und hat 100.000 Euro gekostet. Sein Standort an der Bundesstraße ist bewusst gewählt.

Ein neuer Blitzer ist an der B 93 bei Schneeberg aufgebaut worden. Das stationäre Messgerät mit Lasertechnik misst die Geschwindigkeit aller den Erfassungsbereich durchfahrenden Fahrzeuge in Richtung Zwickau. Dort gilt Tempo 50. Der Erzgebirgskreis hat rund 100.000 Euro dafür investiert. In den sozialen Netzwerken hieß es zu der neuen Anlage...