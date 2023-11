Hof als Fläche für Mini-Weihnachtsmarkt in Aue

Ngyen Meik Hoang war sich mit seinem besten Freund einig: In Aue ist zu wenig los für die Jugend. Also, meinte er, machen wir selbst was. Und will nun im Hof hinter dem Haus seiner Eltern eine Party-Location entwickeln.

Wer dieses Jahr den Weihnachtsmarkt in Aue besucht, für den bietet sich eine neue Adresse an, wo man sich auf einen Glühwein treffen kann: das Marktgässchen. Der Hinterhof vom Asiatischen Imbiss ist seit diesem Sommer eine neue Location, wo vor allem junge Leute zusammenkommen. Das war bereits zum Tag der Sachsen und zur Einkaufsnacht in Aue...