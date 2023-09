Hoffnung auf Kunstrasenplatz: Fußballer aus dem Erzgebirge rennen Wunsch seit zehn Jahren hinterher

Immer wieder haben die Fußballer des ESV Zschorlau Anträge auf Förderung für den Bau eines Kunstrasenplatzes gestellt. Diese wurden stets abgelehnt. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass der Wunsch erfüllt wird.

Wenn am Sonntag in der ersten Runde des Erzgebirgspokals der ESV Zschorlau den FSV Sosa empfängt, treffen die Gäste in gewohnter Weise auf einen exzellent gepflegten Rasenplatz. Dass dieser in dem guten Zustand ist, ist der Pflege zu verdanken, zu der das Mähen mindestens einmal in der Woche gehört. Doch es gibt laut Maik Schettler vom...