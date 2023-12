Hoher Sachschaden bei Unfall in Stützengrün

Zwei Menschen sind bei einer Kollision leicht verletzt worden. Gleich drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden hat sich am Samstagmittag in Stützengrün ereignet. Ein 79-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit einem Seat auf der Straße Am Hohen Stein aus Richtung Lichtenau nach Hundshübel unterwegs. An der Kreuzung mit der B 169 kollidierte das Fahrzeug mit dem vorfahrtsberechtigten VW (Fahrer: 49)....