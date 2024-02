Hoher Sachschaden: Falscher Polizist will Lkw-Fahrer in Schneeberg reinlegen

Ein Laster-Fahrer soll 35 Euro zahlen. Doch der Mann macht eine Wahrnehmung, die ihn an der Echtheit zweifeln lässt. Die alarmierten, richtigen Polizisten haben eine heiße Spur.

Das ist eine ganz dreiste Masche: Ein falscher Polizist hat in Schneeberg am Montag für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte gegen 18.45 Uhr in der Bergstadt unterwegs. Ein Lkw-Fahrer wurde Zeuge eines nicht alltäglichen Vorfalls. Der 39-Jährige verbrachte auf der Bruno-Dost-Straße seine Pause im Führerhaus, als ein...