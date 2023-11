Im Charlestonkleid zum Ball: Philharmoniker und Stadt Aue laden zur Zeitreise in die Goldenen Zwanziger ein

Zum 12. Mal findet der Philharmonieball im Kulturhaus Aue statt. Vieles ist so, wie es die Besucher aus den Vorjahren gewöhnt sind. Es gibt aber auch einige Neuigkeiten.

Wie man zum 12. Philharmonieball Ende Januar im Kulturhaus Aue erscheinen könnte, dafür lieferten Milena Vettraino, die Orchestermanagerin der Erzgebirgischen Philharmonie, und Aues Stadtsprecherin Jana Hecker zum Pressegespräch zur Veranstaltung das Beispiel am eigenen Leib. Beide hatten Kleider aus dem Theaterfundus an, die an die Goldenen...