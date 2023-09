Im Zeichen von Schacht und Steigerlied: Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema eröffnet

Mit einer großen Eröffnungsveranstaltung auf der Medienbühne ist Sachsens größtes Volksfest in seine 29. Auflage gestartet. Was es am ersten Tag zu erleben gab.

Mit dem Auer Bergmarsch, gespielt vom Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema, begann am Freitagabend die Eröffnungsveranstaltung zum Tag der Sachsen. Bergbautraditionen sollen während der drei Festtage in Aue eine große Rolle spielen, nicht umsonst heißt das Motto in diesem Jahr „Herzlich willkommen im Schacht".