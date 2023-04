In eigener Sache

Aue/Annaberg. Shops am Mittwoch zu

Die "Freie Presse"-Shops in Aue und Annaberg bleiben am Mittwoch geschlossen. An diesem Tag richten die Mitarbeiter neuen Kunden ihre Geräte ein, damit diese künftig die Digitalangebote der Heimatzeitung zuhause nutzen können. Wer diesen Service gern in Anspruch nehmen möchte, kann sich im Auer Shop unter Telefon 03771 594 13214 bei Geschäftsstellenleiterin Katrin Geyer melden. (mb)