In Schneeberg wird es leidenschaftlich: Tango mitten in der Bergstadt

Der Bandoneon‐Spieler Jürgen Karthe spielt mit seiner Band zum Tanz auf. Auch an die Anfänger hat die „Goldne Sonne“ gedacht.

Getanzte Leidenschaft können die Erzgebirger am Freitag in Schneeberg erleben. Auf dem Fürstenplatz wird zum Tango‐ und Weinabend eingeladen. Diese Veranstalter versprechen eine unvergessliche Nacht voller rhythmischer Klänge, sinnlicher Bewegungen und erlesener Weine. Partner des Kulturzentrums „Goldne Sonne“ sind in diesem Jahr unter...