Johanngeorgenstadt: Einbrecher demolieren Garage bei Einbruch

Nach ersten Schätzungen registriert die Polizei Schaden von knapp 5000 Euro.

Johanngeorgenstadt.

Einbrecher in eine Garage in Johanngeorgenstadt haben nicht nur Beute gemacht, sondern dabei auch viel Schaden angerichtet. Nach einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Montag sind die Täter mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag in einen Garagenkomplex in der Straße Am Schraubturm eingedrungen. Sie hebelten das Tor einer Garage auf und entwendeten unter anderem ein Fernsehgerät, Elektrowerkzeug sowie diverse Werkzeugteile im Gesamtwert von etwa 3300 Euro. Zudem beschädigten die Einbrecher außer dem Tor auch die Innenwände der Garage sowie einen E-Scooter. Der Sachschaden wurde nach einem ersten Überblick auf etwa 1400 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ( mb)