Johanngeorgenstadt: Erzgebirger machen sich bei Gaudi-Wettbewerb ordentlich nass

Es war ein Mega-Spaß: 13 mutige Teilnehmer sind am Johann Georg Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt beim 6. Water-Slide-Contest an den Start gegangen. So manche Fahrt endete im kalten Wasser.

Was machen eigentlich Superman, ein Dinosaurier und Männer im 1980er-Jahre Outfit am Johann Georg Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt? Ganz einfach: Sie alle gehörten zu den Teilnehmern beim 6. Water-Slide-Contest, der am Samstag dort über die Bühne ging.