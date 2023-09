Jubiläum: Zwei Brüder lassen die Jehmlich-Orgel in Schneeberg erklingen

Bei dem Konzert „Auf in den Norden“ in der St. Wolfgang-Kirche wird die neue Truhenorgel der Firma Jehmlich vorgestellt.

Seit einem Vierteljahrhundert bereichert die prachtvolle Jehmlich-Orgel die Gottesdienste und Konzerte in der St. Wolfgang-Kirche in Schneeberg. Am Samstag findet ein Jubiläumskonzert statt, das die Einweihung feiert und zugleich die neue Truhenorgel der Firma Jehmlich vorstellt. Ab 19 Uhr spielen die Brüder Markus und Pascal Kaufmann, beide...