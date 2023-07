Kilometerlange Umleitung: Wichtige Kreuzung im Erzgebirge seit Donnerstag gesperrt

In Stützengrün haben die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt auf der B 169 begonnen. Für Kraftfahrer bedeutet das für viele Wochen lange Umwege. Am Donnerstag versuchten einige Autofahrer unerlaubt abzukürzen.

Deutlich längere Wege kommen jetzt auf Autofahrer rund um Stützengrün zu. Seit Donnerstag ist die wichtige Fünf-Wege-Kreuzung mit der Bundesstraße 169 (Auerbacher Straße) im Ort dicht. Gegen 8 Uhr starteten die Bauarbeiter mit den ersten Fräßarbeiten.