Kinderbetreuung: Aue will Elternbeitrag für Krippe um 15 Euro erhöhen

Die Stadträte sollen am Mittwoch beschließen, dass es für Familien in Aue teurer wird, ihre Kinder in der Krippe betreuen zu lassen. Warum das?

Auf steigende Elternbeiträge müssen sich die Auer einstellen. Konkret sollen die Kosten für einen Vollzeitplatz in der Krippe von 205 auf 220 Euro im Monat steigen. Das geht aus der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Mittwoch hervor. Bei Kindergarten und Hort sind hingegen keine Änderungen geplant.