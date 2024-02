Kindermusical kommt im Erzgebirge zur Aufführung: Kantoren aus Aue und Lößnitz leiten die Proben

In den Ferien sich anstrengen? Wer macht das schon? Kinder, die am Singen Spaß haben. Sie treffen sich diese Woche zu Proben in Aue.

Das Gemeindehaus an der roten Kirche in Aue ist in dieser Woche fest in der Hand von 20 Kindern aus der Region zwischen Aue und Affalter bei den 3. Aue-Lößnitzer Kindermusiktagen. Darunter sind viele erfahrene Kurrendekinder, aber auch manche, für die das Singen im Chor eine neue Erfahrung ist. Gemeinsam mit den Kantoren Martin Seidel aus...