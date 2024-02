Kurzfilm oder Theaterstück: Wer hat Lust bei Projekt im Erzgebirge zum Autor zu werden?

Die Bergbühne Eibenstock ruft ein neues Projekt ins Leben. Angesprochen werden sollen Kinder und Jugendliche. Los geht es in den Winterferien.

Die Bergbühne Eibenstock startet für Kinder und Jugendliche ein neues Projekt. Es heißt „Mutproben? – Mut proben!“ und will in den Schulferien 2024 und 2025 im Kulturzentrum in Eibenstock und im Jugendcafé in Schwarzenberg Gelegenheit geben, Neues auszuprobieren. Der Startschuss fällt in Eibenstock in den Winterferien. Vom 14. bis 16....