Ladendieb im Auer Simmel-Markt von Security gestellt

Er hatte sich eine Flasche aus dem Regal genommen und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Das vereitelte ein Ladendetektiv.

Ein Ladendieb ist am Mittwoch im Simmel-Markt in Aue gestellt worden. Der 30-jährige Deutsche war nach Angaben der Polizei am Nachmittag im Markt unterwegs. Dort nahm er sich eine Getränkeflasche aus dem Regal und passierte ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Das war einem Ladendetektiv aufgefallen. Dieser ging dem mutmaßlichen Ladendieb...