Lasershow zum Tag der Sachsen in Aue endet vorzeitig: Das ist der Grund

Bei der großen Lasershow zum Tag der Sachsen in Aue hat es am Freitag ein kleines Problem gegeben: Sie war nicht in voller Länge zu sehen. Was das mit dem Wetter zu tun hatte.

Aue Plötzlich ist mitten im Lied Schluss gewesen: Bei der großen Lasershow am Freitagabend an der Medienbühne am Landratsamt ist es zu einem kleinen Missgeschick gekommen. Die Vorführung endete zeitiger als sie sollte. Von Gästen war das aber kaum wahrgenommen worden.