Lauter-Bernsbach: Zum Vogelbeerfest wird um die Wette gegrillt

Das 27. Vogelbeerfest in Lauter hält an diesem Wochenende an mehreren Veranstaltungsstätten ein buntes Programm für die Besucher bereit.

Zum 27. Vogelbeerfest in Lauter wird’s heiß. Und zwar ganz besonders beim Wettgrillen am Sonnabend ab 14 Uhr. Auf der Lautergold-Bühne stellen sich Betriebsleiter Mike Schneising und Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) dem „Dreamteam“, dessen Besetzung geheim bleibt, bis die Holzkohle glüht. Ein Drei-Gang-Menü und eine... Zum 27. Vogelbeerfest in Lauter wird’s heiß. Und zwar ganz besonders beim Wettgrillen am Sonnabend ab 14 Uhr. Auf der Lautergold-Bühne stellen sich Betriebsleiter Mike Schneising und Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) dem „Dreamteam“, dessen Besetzung geheim bleibt, bis die Holzkohle glüht. Ein Drei-Gang-Menü und eine...