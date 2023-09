Lauter-Bernsbacher können zum Vugelbeerfast um den Gewinn des Städtewettbewerbs mitradeln

Am Sonntag sind Kinder und Erwachsene gefragt, von 12 bis 18 Uhr so viele Kilometer wie möglich für gemeinnützige Projekte zurückzulegen.

Im Rahmen des 27. Lauterer Vugelbeerfasts wird Lauter-Bernsbach zum 15. Mal am Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas teilnehmen. Am Sonntag stehen von 12 bis 18 Uhr ein Kinder- und ein Erwachsenenfahrrad am Markt 12 bereit. Jeder Festbesucher kann maximal zehn Minuten, Kinder zweimal fünf Minuten mitradeln. Insgesamt müssen so viele Kilometer...