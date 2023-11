Löcher in Beckenwand: Bedeuten sie das endgültige Aus für ein Freibad im Erzgebirge?

Vor Jahren konnte das Freibad in Bockau nur durch eine Bürgerinitiative gerettet werden. Nun trat wieder Wasser aus. Und das Ausmaß des Schadens ist enorm. Die Ortschefin will dennoch um ein Happy End kämpfen.

Bevor er für eine Spende in die eigene Tasche greift, will sich der Mann ein Bild vor Ort machen, sagt er. Als er die Baustelle am Bockauer Freibad erreicht, traut er seinen Augen kaum. „Das ist ja noch viel größer als vermutet“, entfährt es ihm. Dann zückt er das Handy für Beweisfotos.