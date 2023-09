Lößnitz hat einen neuen Ort für Konzerte und Ausstellungen

Porzellanplastiken in Lößnitz, ein Bronzeberg in Bad Schlema, Schweine am Ehrenfriederdorfer Sauberg: Für die Kunstwerke, die das Erzgebirge mit der Kulturhauptstadt Chemnitz verbinden, müssen die Kommunen erkleckliche Versicherungssummen aufbringen. Ein Malheur käme sie teurer.