Lößnitz: Zum dritten Mal Scheibe in Buswartehäuschen zerstört

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Lößnitz.

Eine Scheibe des Warteunterstandes an der Bushaltestelle „Grüner Baum“ an der Auer Straße in Lößnitz ist erneut beschädigt worden. Das ist einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aue in der Nacht zum Donnerstag aufgefallen. Unbekannte hatten hier wieder mit noch unbekannten Tatwerkzeug das Glas zerschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Am 11. sowie 26. Dezember waren an dieser Haltestelle bereits gleichartige Beschädigungen festgestellt und angezeigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Taten sowie möglichen Verursachern. Diese nimmt das Polizeirevier Aue unter der Rufnummer 03771 120 entgegen. (mb)