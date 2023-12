Loipe im Erzgebirge: Parkplatz kann jetzt doppelt so viele Autos aufnehmen

Sachsenforst, die Gemeinde und zwei Vereine aus dem Ort haben sich zusammengetan, um den Parkplatz an der Loipe um den Forstmeister in Schönheide herzurichten. Auch die Jüngsten haben etwas davon.

Die beleuchtete Loipe um den Forstmeister in Schönheide ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt. Sie hat eine überschaubare Länge und ist weitestgehend eben. Wer von weiter weg kommt, der nutzt den Parkplatz an der Carolagrüner Straße zum Stausee. Der hat aber in Stoßzeiten in letzter Zeit nicht mehr dem Ansturm genügt. Revierförster...