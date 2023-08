Lücke in Auer Häuserzeile wird bald neuer Startplatz für Radfahrer

Zwei Häuser, die seit Jahren vor sich hin bröckelten, sind abgerissen worden. Die benachbarten brauchten eine besondere Stütze. Doch die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Die Häuser Wettinerstraße 35 und 37 in Aue sind weg. An den Außenwänden der Nachbarhäuser stehen noch Gerüste. Die sollen bis zum Tag der Sachsen noch wegkommen, sagt Ulrich Fischer, Bauingenieur bei der Auer Wohnbaugesellschaft. Zuvor arbeiten an den Wänden noch Maler. Die Grundfarbe, die aufgetragen wird, hat die Denkmalschutzbehörde...